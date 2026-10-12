Milano 9:32
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Dow Jones 12-ott
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Londra 9:32
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Cambi: euro a 177,048 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,048 yen alle 19:30
Euro a 177,048 sullo yen alle 19:30.
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