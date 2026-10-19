Milano 11:42
49.179 -1,36%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:42
10.795 -0,80%
Francoforte 11:42
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Cambi: euro a 177,35 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,35 yen alle 08:30
Euro a 177,35 sullo yen alle 08:30.
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