Lazard, AUM preliminare a 284 miliardi di dollari al 30 settembre

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2026 gli assets under management (AUM) preliminare di Lazard - società leader nella consulenza finanziaria e nella gestione patrimoniale, con attività in Nord e Sud America, Europa, Medio Oriente, Asia e Australia e quotata al NYSE - ammontava a circa 284,0 miliardi di dollari, a fronte dei 290,332 miliardi al 31 agosto 2026.



Il dato mensile dell'AUM - ha spiegato Lazard in una nota diffusa lunedì - ha risentito di una svalutazione di mercato pari a 3,2 miliardi di dollari, di un effetto cambio negativo per 2,1 miliardi di dollari e di deflussi netti per 0,9 miliardi di dollari. L'AUM medio preliminare per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2026 è stato pari a 286,6 miliardi di dollari.



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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