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TSMC, ricavi in aumento del 55% su base annua a settembre

Finanza
TSMC, ricavi in aumento del 55% su base annua a settembre
(Teleborsa) - TSMC, il maggiore produttore mondiale di semiconduttori su commessa, ha chiuso settembre 2026 con ricavi pari a circa 511,86 miliardi di dollari taiwanesi (circa 14,3 miliardi di euro), registrando un calo dello 0,6% rispetto ad agosto 2026 e un incremento del 54,6% rispetto a settembre 2025.

I ricavi per il periodo da gennaio a settembre 2026 hanno raggiunto un totale di 3.898,73 miliardi di dollari taiwanesi, segnando un aumento del 41,1% rispetto allo stesso periodo del 2025.
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