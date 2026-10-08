TSMC, ricavi in aumento del 55% su base annua a settembre

(Teleborsa) - TSMC , il maggiore produttore mondiale di semiconduttori su commessa, ha chiuso settembre 2026 con ricavi pari a circa 511,86 miliardi di dollari taiwanesi (circa 14,3 miliardi di euro), registrando un calo dello 0,6% rispetto ad agosto 2026 e un incremento del 54,6% rispetto a settembre 2025.



I ricavi per il periodo da gennaio a settembre 2026 hanno raggiunto un totale di 3.898,73 miliardi di dollari taiwanesi, segnando un aumento del 41,1% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Condividi

```