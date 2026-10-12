Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:37
30.708 -0,57%
Dow Jones 18:37
51.874 +0,42%
Londra 17:35
10.656 +0,99%
Francoforte 17:35
25.278 +0,76%

Natural Gas (Amsterdam) a 82,38 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 82,38 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 82,38 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```