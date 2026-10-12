Milano
17:35
50.035
+0,58%
Nasdaq
18:37
30.708
-0,57%
Dow Jones
18:37
51.874
+0,42%
Londra
17:35
10.656
+0,99%
Francoforte
17:35
25.278
+0,76%
Lunedì 12 Ottobre 2026, ore 18.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 82,81 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 82,81 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
12 ottobre 2026 - 11.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 82,81 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 77,34 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 82,64 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 72,56 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 75,68 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Argomenti trattati
Gas
(132)
·
Amsterdam
(39)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+3,53%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 79,71 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 73,97 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 73,34 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 81,52 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 79,19 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 78,48 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Guide
Credit spread: cos’è, come si calcola e cosa indica sul rischio di obbligazioni e titoli di Stato
Il credit spread indica quanto rendimento in più offre un’obbligazione rispetto a un titolo considerato più sicuro e utilizzato come riferimento.
leggi tutto