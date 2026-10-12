Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:40
30.713 -0,55%
Dow Jones 18:40
51.873 +0,42%
Londra 17:35
10.656 +0,99%
Francoforte 17:35
25.278 +0,76%

Petrolio a 91,35 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 91,35 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 91,35 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```