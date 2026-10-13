Acquisto per CVC
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Vigoroso rialzo per il gestore di investimenti nei mercati privati, tra i titoli dell'indice AEX, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,72%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su CVC disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 12,39 Euro, con stop loss stimato a quota 11,37 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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