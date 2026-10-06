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OPA Recordati, adesioni poco mosse nonostante rilancio

Finanza
OPA Recordati, adesioni poco mosse nonostante rilancio
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati, risulta che oggi 6 ottobre sono state presentate 3.767 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 98.844.468, pari a circa il 49,78929% sul totale degli strumenti oggetto di offerta. L'OPA è iniziata il 31 agosto e si concluderà il 23 ottobre 2026, come prorogato.
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