OPA Recordati, le adesioni salgono al 50,52%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati , risulta che oggi 14 ottobre sono state presentate 57.274 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 100.306.451, pari a circa il 50,52% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 31 agosto e si concluderà il 23 ottobre 2026, come prorogato.

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