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PALLADIUM del 12/10/2026

Finanza
PALLADIUM del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Il Metallo prezioso ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 1.147.

Lo status tecnico di medio periodo del palladio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.172,8, mentre i supporti sono stimati a 1.123,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.221,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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