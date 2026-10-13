PALLADIUM del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Il Metallo prezioso ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 1.147.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.172,8, mentre i supporti sono stimati a 1.123,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.221,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)