Milano 10:12
50.485 -1,73%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 10:12
10.404 -1,91%
Francoforte 10:13
24.846 -1,40%

PALLADIUM del 30/09/2026

Finanza
PALLADIUM del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Giornata fiacca per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.

Lo scenario tecnico del palladio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.184 con area di resistenza individuata a quota 1.254,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.160,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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