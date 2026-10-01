PALLADIUM del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Giornata fiacca per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.
Lo scenario tecnico del palladio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.184 con area di resistenza individuata a quota 1.254,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.160,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)