PALLADIUM del 22/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
La giornata del 22 settembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 1.296.
Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.291, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.305. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.286.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)