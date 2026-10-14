Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
29.951 -2,02%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 14-ott
10.725 +0,70%
Francoforte 14-ott
25.299 +0,15%

Cambi: euro a 0,8458 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8458 sterline alle 19:30
Euro a 0,8458 sulla sterlina inglese alle 19:30.
Condividi
```