Cambi: euro a 0,845 sterline alle 15:41

Milano 17:35
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Nasdaq 18:19
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Dow Jones 18:19
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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In breve, Finanza
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Euro a 0,845 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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