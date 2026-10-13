Milano 9:37
50.160 +0,25%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
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Londra 9:37
10.755 +0,93%
25.321 +0,17%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 176,88, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 177,23. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 176,76.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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