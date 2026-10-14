Milano
17:22
49.813
-0,49%
Nasdaq
17:22
30.189
-1,24%
Dow Jones
17:22
51.655
-0,03%
Londra
17:22
10.728
+0,73%
Francoforte
17:22
25.319
+0,23%
Mercoledì 14 Ottobre 2026, ore 17.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: andamento sostenuto per Infineon
Francoforte: andamento sostenuto per Infineon
Migliori e peggiori
,
In breve
14 ottobre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rialzo marcato per la
compagnia hi-tech tedesca
, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento rialzista per Infineon
Francoforte: risultato positivo per Infineon
Francoforte: calo per Infineon
Francoforte: scambi in positivo per Infineon
Titoli e Indici
Infineon Technologies
-1,73%
Altre notizie
Francoforte: scambi negativi per Infineon
Francoforte: rosso per Infineon
Francoforte: Infineon in forte discesa
Francoforte: calo per Infineon
Francoforte: in calo Infineon
Francoforte: i venditori si accaniscono su Infineon
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto