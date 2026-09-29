Milano 11:36
52.160 +0,77%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:35
10.716 +0,29%
Francoforte 11:36
25.470 +0,38%

Francoforte: risultato positivo per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Infineon
Bene la compagnia hi-tech tedesca, con un rialzo del 2,42%.
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