Milano 11:12
49.385 -1,17%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:12
10.417 -0,39%
Francoforte 11:12
24.909 -0,78%

Francoforte: calo per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Infineon
Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che presenta una flessione del 2,87%.
Condividi
```