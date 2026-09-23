OPA Recordati, adesioni poco mosse al 49,6%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati , risulta che oggi 23 settembre sono state presentate 9.012 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 98.495.447, mantenendosi intorno al 49,61% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 31 agosto e si concluderà il 15 ottobre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Recordati acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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