Milano 17:30
49.804 -0,51%
Nasdaq 17:33
30.160 -1,34%
Dow Jones 17:33
51.658 -0,02%
Londra 17:29
10.730 +0,75%
Francoforte 17:30
25.322 +0,25%

Oro: 4.142,13 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.142,13 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.142,13 dollari l'oncia (-0,38%) alle 11:30.
Condividi
```