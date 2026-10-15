Milano
17:35
49.398
-0,72%
Nasdaq
19:53
29.857
-0,31%
Dow Jones
19:53
52.173
+1,07%
Londra
17:35
10.840
+1,08%
Francoforte
17:35
25.383
+0,33%
Giovedì 15 Ottobre 2026, ore 20.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,28%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,28%
Ibex 35 chiude a 19.177,7 Euro
In breve
,
Finanza
15 ottobre 2026 - 17.53
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,28% e archivia la seduta a 19.177,7 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,30%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,47%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,62%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,51%
Argomenti trattati
Madrid
(126)
Titoli e Indici
Ibex 35
-0,28%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,73%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,99%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,39%
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,42%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,75%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,6%)
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto