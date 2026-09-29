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Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,42%

Ibex 35 archivia la giornata a 19.517,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,42%
Madrid segna un mediocre calo dello 0,42%, terminando gli scambi a 19.517,5 Euro.
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