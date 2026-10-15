Ex Ilva, Commissari: stabilimenti Taranto, Genova e Novi Ligure non chiudono

Continua, intanto, il presidio dei lavoratori

(Teleborsa) - I commissari straordinari di Adi in amministrazione straordinaria "confermano che gli stabilimenti (ex Ilva) di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto". E' quanto si legge in una nota dei Commissari.



stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiudono



Intanto, i lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano hanno lasciato la prefettura di Genova (che avevano occupato nel pomeriggio di ieri) e sono tornati in presidio davanti a Palazzo del Governo. Ora attendono adesso un documento conclusivo dell'incontro commissari-sindacati nazionali con le risposte sull'acquisto dei coils per far proseguire il lavoro nello stabilimento genovese.



"Per quanto riguarda la possibilità che l'area nord (dell'ex Ilva, ndr) sia separata dall'area di Taranto, questo era già previsto nell'aggiornamento della gara in corso", ma "nessuno ha fatto una proposta per gli interi stabilimenti del nord", ha chiarito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera.



Urso fa il punto



Alcuni gruppi secondo il ministro hanno fatto "manifestazioni di interesse per l'intero complesso produttivo", "altri invece hanno chiesto singoli stabilimenti, ma a allo stato attuale nessuno ha fatto una proposta per l'area nord separata di quella di Taranto".



"Io stesso - ha detto ancora Urso -, quando riunii Federacciai più di un anno fa, per presentare le modalità di gara, in qualche misura feci comprendere che questo era possibile, e lo feci anche quando mi recai a Genova". "In teoria - ha concluso il ministro - lo si può ancora fare negli ultimi giorni di questa fase negoziale, prima che si chiuda il 9 di novembre il deposito delle proposte vincolanti. Ma allo stato nessuno lo ha fatto".

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