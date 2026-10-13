Nuova diga foranea Genova, Webuild: posato nuovo cassone, raggiunti 1.670 metri di estensione

(Teleborsa) - Proseguono i lavori per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova. Con la posa di un nuovo elemento prefabbricato, la seconda operazione completata con successo nel giro di soli 8 giorni, il Consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild ha raggiunto i 1.670 metri complessivi di estensione della barriera in mare. Un risultato che conferma il costante avanzamento dell'opera, realizzata per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



Parallelamente, nel cantiere di Vado Ligure proseguono le attività di costruzione dei cassoni, grandi strutture realizzate in calcestruzzo armato e successivamente trasferite via mare per la loro collocazione definitiva. I grandi manufatti sono realizzati con una speciale miscela di calcestruzzo appositamente studiato per rispondere alle esigenze di un’opera marittima di questa portata e garantire resistenza e durabilità in un ambiente particolarmente aggressivo, caratterizzato dall’azione continua dell’acqua marina, della salsedine e del vento.

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