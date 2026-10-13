Ex Ilva, Sindacati: altre 48 ore di sciopero negli stabilimenti

(Teleborsa) - "In considerazione delle mancate risposte del governo, Fim, Fiom, Uilm nazionali hanno proclamato ulteriori 48 ore di sciopero" in tutti gli stabilimenti ex Ilva. A livello territoriale saranno organizzate tutte le iniziative necessarie". Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici in una nota.



Sindacati: altre 48 ore sciopero



"In attesa della convocazione a Palazzo Chigi - hanno spiegato -, valuteremo di proclamare ulteriori scioperi". Oggi . intanto, è in corso la seconda giornata di scioperi a Genova e Taranto. Intanto, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna il presidente e la giunta regionale a proseguire "in raccordo con il Governo nazionale e con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le interlocuzioni già avviate, finalizzate a individuare soluzioni che assicurino la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano".





Consiglio Liguria approva documento unanime per individuare soluzioni



Nello specifico il documento, approvato dopo una veloce riunione dei capigruppo durante la seduta di questa mattina, impegna la Giunta a sostenere "nell'ambito del confronto con il Governo e con i soggetti competenti, l'individuazione di soluzioni per garantire l'approvvigionamento dei coils necessari alle lavorazioni industriali, anche valutando il ricorso a fornitori nazionali e internazionali, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economica e industriale.



A favorire, nell'ambito delle proprie competenze, anche facendosi parte attiva e attraverso il confronto istituzionale, la valorizzazione delle specificità produttive dello stabilimento genovese nel percorso di definizione delle prospettive industriali del gruppo ex Ilva, con particolare attenzione

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