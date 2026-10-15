Generali Asset Management: view prudente sui BTP ma costruttiva sui fondamentali

L'analisi di Massimo Spagnol, Fixed Income Portfolio Manager

(Teleborsa) - Generali Asset Management mantiene una posizione "prudente nel breve termine" sui BTP, ma "costruttiva sui fondamentali italiani". È quanto si legge in una nota firmata da Massimo Spagnol, Fixed Income Portfolio Manager.



Più cauta la view sulla Francia, dove incertezza politica e criticità fiscali potrebbero continuare a penalizzare il mercato. Il gestore non esclude l'ipotesi di uno spread Oat/Bund a 200 punti base guardando alle elezioni presidenziali. La Spagna sta invece affrontando una crisi di governo che vede un marcato aumento del consenso popolare verso l'estrema destra, un'evoluzione negativa della situazione politica potrebbe portare lo spread in area 80-90 punti base.



"La carta tedesca è un ottimo driver di diversificazione e di mitigazione dell'impatto negativo derivante dall'allargamento degli spread governativi", viene sottolineato.



Nel contesto descritto, la gestione del rischio diventa essenziale, sostiene Spagnol: "un approccio attivo, dinamico e disciplinato è fondamentale per gestire la volatilità, controllare i drawdown e individuare le opportunità offerte dal mercato. La parte a breve e intermedia delle curve, offre oggi un buon equilibrio tra rendimento e rischio di duration. È inoltre opportuno diversificare tra Paesi, mantenendo cautela sulla Francia. Gli inflation-linked restano interessanti grazie agli elevati tassi reali. Infine, è importante quando possibile gestire il rischio attraverso strategie di copertura dinamiche sfruttando la leva dei derivati finanziari. Il contesto è sfidante, ma sicuramente foriero di opportunità di creazione di valore".



L'analisi del portfolio manager si inserisce in uno scenario nel quale c'è un rialzo dei rendimenti come fenomeno globale alimentato da tre fattori principali: maggiore offerta di debito pubblico, persistenti pressioni inflazionistiche legate all'energia e aumento dei rischi fiscali. Il risultato combinato è il pricing di una politica monetaria molto aggressiva ed un maggiore term-premium lungo le curve.



In questo contesto, l'Italia beneficia di una maggiore stabilità politica rispetto ad altri grandi Paesi europei, ma subisce comunque gli effetti del contagio proveniente da Francia e Spagna. Inoltre, l'elevata liquidità del mercato dei BTP ne aumenta la sensibilità ai flussi speculativi. "Per i risparmiatori ciò significa maggiore volatilità nel breve periodo, ma anche la possibilità di investire a rendimenti più elevati rispetto agli ultimi anni", viene sottilineato.

Condividi

```