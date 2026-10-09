Banca Generali, upgrade a Buy da Kepler Cheuvreux con slancio commerciale positivo

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha migliorato la raccomandazione su Banca Generali da "Hold" a "Buy", confermando il target price a 69 euro (upside potenziale del 15%), ritenendo "ingiustificata" la sottoperformance registrata dal titolo nell'ultimo mese, alla luce del positivo slancio commerciale, dei solidi fondamentali economici e della natura difensiva dell'azione. A ciò si aggiungono le indiscrezioni di stampa su un possibile delisting da parte di Generali .



Banca Generali pubblicherà i risultati del terzo trimestre il 10 novembre. Gli analisti evidenziano che la performance commerciale della banca nel terzo trimestre è stata positiva, con una raccolta netta totale pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 31% rispetto all'anno precedente. Stimano che i nuovi flussi di raccolta abbiano contribuito a incrementare le attività totali in gestione (TFA) della clientela del 12% su base annua, portandole a 123 miliardi di euro. I significativi afflussi di liquidità registrati ad agosto e settembre hanno preceduto il lancio di nuove iniziative, prodotti e servizi avvenuto a ottobre durante la convention annuale della banca.

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