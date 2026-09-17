Assogestioni, nuove nomine nel Consiglio Direttivo e nei Comitati Consultivi

(Teleborsa) - Il Consiglio Direttivo di Assogestioni, in data odierna, 17 settembre 2026, ha deliberato l’integrazione e il rinnovo degli organi associativi.



Il Consiglio ha approvato la cooptazione di Filippo Casagrande (Generali Asset Management SGR SpA) quale componente del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo dell’Associazione, in sostituzione di Carlo Trabattoni. Nell’ambito dei Comitati consultivi, il Consiglio Direttivo ha inoltre nominato Filippo Casagrande Presidente del Comitato Regolamentazione e Fiscalità e Lucio De Gasperis (Mediolanum Gestione Fondi Sgr SpA) Presidente del Comitato Corporate Governance.



Le nuove nomine si inseriscono nell’attuale mandato degli organi associativi di Assogestioni, in carica per il triennio 2025-2028.



Assogestioni, si legge in una nota, "esprime a Carlo Trabattoni un sentito ringraziamento per l’impegno e per il prezioso contributo assicurato all’attività dell’Associazione e ai suoi organi".



Nominato nuovo Vice-Coordinatore del Comitato dei Gestori



Contestualmente il Consiglio Direttivo ha anche nominato un nuovo Vice-Coordinatore per il Comitato dei Gestori: Alessandro Musto (Generali Asset Management SGR SpA) subentrerà infatti a Elena Ferrarese (Amundi SGR SpA), affiancandosi al Coordinatore Alberto Zorzi (Arca Fondi SGR SpA) e alla Vice-Coordinatrice Oriana Bastianelli (Kairos Partners SGR SpA) fino al rinnovo degli organi dell’Associazione.



Il Consiglio direttivo di Assogestioni, conclude la nota, "esprime un sentito ringraziamento a Elena Ferrarese per l’impegno profuso e i risultati raggiunti".



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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