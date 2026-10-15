Istat: i servizi trainano la crescita delle imprese e dell’occupazione

(Teleborsa) - Nel 2024, il numero di imprese industriali e dei servizi supera i 4,5 milioni, registrando un incremento dello 0,5% rispetto all’anno precedente. A sostenere questa crescita è soprattutto il comparto dei servizi, che segna un aumento dello 0,8%.



Il valore aggiunto nominale raggiunge oltre 1.100 miliardi di euro, con una crescita complessiva del 2,5%. Il contributo principale arriva dai servizi (+4,2%), seguiti dall’industria in senso stretto (+0,6%), mentre le costruzioni registrano una flessione dello 0,5%. Tra i settori che trainano maggiormente i servizi figurano le attività professionali, scientifiche e tecniche, seguite da alloggio e ristorazione, informazione e comunicazione, trasporto e magazzinaggio.



Anche l’occupazione è in aumento, con un incremento complessivo dell’1,1% e una crescita più marcata nei servizi (+1,3%). Le grandi imprese registrano un aumento dell’occupazione del 3,8%, mentre per le medie imprese la crescita si attesta al 2,5%.



Si rafforza inoltre il ruolo delle imprese organizzate in gruppi, che superano le 200mila unità e aumentano del 4,8%. Queste realtà generano il 66,4% del fatturato e il 58,7% del valore aggiunto complessivo dell’industria e dei servizi.



Tra gli altri risultati del 2024, l’occupazione dipendente cresce del 2,5% rispetto al 2023, mentre il valore aggiunto nominale aumenta del 3,1% nelle microimprese e del 3,9% nelle imprese appartenenti a gruppi multinazionali.

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