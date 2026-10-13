Pfizer, il Mimit convoca un nuovo tavolo il 20 ottobre

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per martedì 20 ottobre, alle ore 15, un nuovo incontro al Mimit con i vertici di Pfizer, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali. Al centro del confronto ci saranno le prospettive industriali e occupazionali dell’azienda biofarmaceutica.



Quello del 20 ottobre sarà il quarto appuntamento, tra riunioni plenarie e tavoli tecnici, dedicato al futuro dello stabilimento Pfizer di Catania. Il Ministero conferma così la propria attenzione alla vertenza, avviata dopo l’annuncio dell’azienda relativo alla chiusura definitiva di due linee produttive e alle conseguenti ricadute sull’occupazione.

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