Milano 11:56
49.596 -0,32%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 11:57
10.790 +0,61%
Francoforte 11:56
25.209 -0,35%

Londra: andamento rialzista per Auto Trader Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Auto Trader Group
Balza in avanti la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,97%.
Condividi
```