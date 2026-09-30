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Francoforte: andamento rialzista per BMW

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per BMW
Scambia in profit il produttore di auto di Monaco, che lievita del 2,97%.
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