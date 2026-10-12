Francoforte: positiva la giornata per AUTO1 Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la piattaforma digitale per il commercio di auto usate , che lievita del 2,66%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AUTO1 Group rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo del marketplace di auto usate rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 17,08 Euro, mentre i supporti sono stimati a 16,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 17,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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