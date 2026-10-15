Milano
16:11
49.253
-1,01%
Nasdaq
16:11
29.636
-1,05%
Dow Jones
16:11
51.874
+0,49%
Londra
16:11
10.813
+0,82%
Francoforte
16:11
25.266
-0,13%
Giovedì 15 Ottobre 2026, ore 16.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: andamento rialzista per Compass Group
Londra: andamento rialzista per Compass Group
Migliori e peggiori
,
In breve
15 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Bene il
leader mondiale nella ristorazione
, con un rialzo del 3,13%.
Condividi
Leggi anche
Londra: andamento rialzista per Compass Group
Londra: brillante l'andamento di Compass Group
Londra: andamento rialzista per Auto Trader Group
Londra: andamento negativo per Admiral Group
Titoli e Indici
Compass
+4,15%
Altre notizie
Londra: andamento rialzista per Anglo American
Londra: andamento rialzista per Antofagasta
Londra: andamento rialzista per GSK
Londra: andamento sostenuto per ConvaTec Group
Londra: andamento negativo per Auto Trader Group
Londra: nuovo spunto rialzista per Reckitt Benckiser Group
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto