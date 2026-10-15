Milano 16:11
49.253 -1,01%
Nasdaq 16:11
29.636 -1,05%
Dow Jones 16:11
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Londra 16:11
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Francoforte 16:11
25.266 -0,13%

Londra: andamento rialzista per Compass Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Compass Group
Bene il leader mondiale nella ristorazione, con un rialzo del 3,13%.
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