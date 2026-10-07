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Londra: nuovo spunto rialzista per Reckitt Benckiser Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Reckitt Benckiser Group
Avanza il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.
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