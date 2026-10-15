Mef, Dpb inviato a Commissione Ue e Parlamento

(Teleborsa) - E' stato inviato alla Commissione europea
e al Parlamento italiano
il Documento programmatico di bilancio
2027. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle finanze. Il documento era stato approvato martedì scorso in Consiglio dei Ministri.
Dpb inviato a Commissione Ue e Parlamento
Intanto la manovra
procede a passo lento: tempi più lunghi e contenuti ancora non definiti, con certezze che sfumano e, ancora tutto da sciogliere, sempre il nodo delle coperture. La decisione del governo di provare la carta europea per dare risposte alle famiglie in affanno per l'infiammata dell'inflazione, fa infatti slittare l'arrivo in Parlamento della quinta legge di bilancio del governo Meloni. Mentre misure
che fino a ieri sembravano in pole position, come il nuovo taglio dell'Irpef, perdono quota facendo fibrillare la maggioranza.
Energia, Meloni insiste: serve risposta coordinata e rapida
Ieri, intanto, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo Meloni ha ribadito che "la questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia" e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia" e "nessuno può rispondere efficacemente da solo"
per questo serve "una risposta coordinata e rapida", ha detto
sottolineando che le regole "non possono aggravare la crisi".
Chiaro messaggio a Bruxelles.