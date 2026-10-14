Documento di bilancio, ma anche autonomia differenziata e piano per i Campi Flegrei: via libera del CdM

(Teleborsa) - Nella serata di ieri, via libera del Consiglio dei ministri, al Documento programmatico di Bilancio (Dpb), che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre.
Semaforo verde anche al nuovo Codice
della strada, al decreto per l'ex Ilva, al piano per i Campi Flegrei
ed alle firme con le Regioni sull'autonomia differenziata.
Da autonomia a piano per i Campi Flegrei "L'Autonomia
compie un passo avanti decisivo:
abbiamo sottoscritto le intese definitive con le quattro Regioni che hanno avviato questo percorso, approvando gli schemi di intesa definitiva, e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Un passaggio istituzionale importante e soprattutto decisivo per la riforma, che ora è pronta per iniziare il suo percorso in Parlamento", ha annunciato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli,
commentando il passaggio delle intese definitive in Cdm.Via libera anche al decreto legge per l'IlvaTra le misure è prevista
il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi, h annunciato la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri spiegando che "il provvedimento si compone di tre capi il primo è dedicato alle misure urgenti per i lavoratori ex Ilva e per i lavoratori dell'indotto di Adi in amministrazione straordinaria". Calderone sottolinea che per la cassa integrazione dell'indotto è prevista "una protezione importante" con una misura in deroga rispetto alla normativa ordinaria della cassa integrazione a partire dal primo ottobre del 2026 fino al 30 giugno del 2027. Campi Flegrei, arriva piano "L'area dei Campi Flegrei
non è assimilabile a un'area soggetta al classico evento di terremoto. C'è una popolazione numerosissima, la zona di intervento comprende 85 mila abitanti e 15 mila edifici, che vive sopra un sistema vulcanico attivo, con una crisi bradisismica ripetitiva. Io amo parlare di convivenza consapevole con il rischio. Il piano straordinario votato stasera assume questa regola è principio ispiratore", ha affermato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm."Lo Stato
non promette una possibile eliminazione del rischio ma si assume il dovere di ridurre l'esposizione e la vulnerabilità, preparare la popolazione e ricostruire quello che il sisma ha distrutto e consentire, a chi lo chiede, l'adeguamento del proprio edificio alle norme antisismiche", ha aggiunto.
Nel piano per i Campi Flegrei si prevede "delocalizzazione volontaria e incentivata almeno per gli immobili più vulnerabili o nelle aree più a rischio
. È un tema politicamente delicatissimo e lo sottolineo per questo, ma una legge di lungo periodo deve almeno immaginarlo". Poi si è previsto "un fondo pluriennale dedicato di un miliardo, spalmato in 10 anni", ha puntualizzato Musumeci sottolineando che ci sarà "un monitoraggio parlamentare annuale sullo stato degli interventi".Mit: Stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare
Non ci sarà più "l'obbligo" di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione,
che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Così il Mit in una nota dopo che il Cdm ha dato il via libera al nuovo Codice della strada. "Novità" anche sul fronte delle notifiche dei verbali di contestazione,
a tutela dei conducenti e del diritto alla difesa: con il nuovo testo, i Comuni avranno 45 giorni, anziché 90, per notificare il verbale quando l'accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata, spiega sempre il ministero.