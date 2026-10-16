A2A cede a Dolomiti Energia il 91,6% di Retragas: Enterprise Value di 64,4 milioni

L’operazione è coerente con la strategia del Gruppo con focus sulle reti elettriche per supportare l’elettrificazione dei consumi

(Teleborsa) - A2A , attraverso la capogruppo e la controllata Unareti, ha sottoscritto un accordo con Dolomiti Energia per la cessione della partecipazione complessiva del 91,6% detenuta in Retragas, società attiva nel trasporto regionale di gas naturale.



La partecipazione oggetto dell’accordo comprende la quota dell’87,27% detenuta da A2A e quella del 4,33% detenuta da Unareti.



Retragas gestisce una rete di trasporto regionale di gas naturale di circa 394 chilometri, di cui circa 350 in Lombardia nell’area bresciana e 44 in Trentino-Alto Adige, attraverso la quale vengono movimentati annualmente oltre 390 milioni di metri cubi di gas.



L’operazione si inserisce nel percorso delineato dal Gruppo – guidato dall’ Amministratore Delegato Renato Mazzoncini - orientato a una progressiva riduzione della presenza nelle reti gas e al rafforzamento delle attività di distribuzione elettrica, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale.



La cessione consentirà ad A2A di focalizzare ulteriormente le proprie risorse sulle reti elettriche, il cui potenziamento costituisce una leva fondamentale per accompagnare la transizione ecologica del Paese. L’elettrificazione dei consumi, insieme alla crescente diffusione

delle fonti rinnovabili, richiede infatti reti sempre più moderne, bilanciate e flessibili, capaci di sostenere l’evoluzione del sistema energetico.



L’Enterprise Value di Retragas si attesta a circa 64,4 milioni di euro.



Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2026, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive previste dall’accordo, tra cui gli adempimenti relativi alla normativa Golden Power.

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