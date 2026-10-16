Milano 14:14
49.769 +0,75%
Nasdaq 15-ott
29.936 0,00%
Dow Jones 15-ott
52.178 +1,08%
Londra 14:14
10.828 -0,11%
Francoforte 14:14
25.601 +0,86%

Oro: 4.183,3 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.183,3 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.183,3 dollari l'oncia (+0,3%) alle 11:30.
Condividi
```