Amazon, per Morgan Stanley è "Top Pick"

Titolo in netto rialzo a Wall Street

(Teleborsa) - Brilla Amazon , che passa di mano con un rialzo di circa il 5% a Wall Street.



Il tutto dopo che Morgan Stanley ha indicato il titolo come "top pick", ribadendone il rating overweight e alzandone il target price da 335 a 350 dollari.



A sostenere la view positiva sono le prospettive di crescita di AWS, la divisione cloud del gruppo, che secondo gli analisti sta consolidando la traiettoria di espansione. Morgan Stanley sottolinea inoltre la maggiore visibilità competitiva della piattaforma Bedrock e il rafforzamento di Amazon nel cosiddetto commercio agentivo.



La banca ha pertanto rivisto al rialzo le stime di crescita del business cloud, prevedendo un incremento dei ricavi AWS del 47% nel 2027 e del 42% nel 2028 su base annua. L'aggiornamento riflette principalmente l'aumento delle spedizioni di GPU Nvidia, considerate un fattore chiave per sostenere la domanda di capacità di elaborazione legata all'intelligenza artificiale.



Sul fronte della profittabilità, Morgan Stanley stima che AWS possa raggiungere margini EBIT incrementali nella fascia alta del 40% sia nel 2027 sia nel 2028. Uno scenario che, secondo gli analisti, consentirebbe ad Amazon di generare utili per azione pari a circa 16,50 dollari nel 2028.



Il quadro tecnico

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend del colosso dell'e-commerce rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Analizzando lo scenario di Amazon si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 257,5 dollari. Prima resistenza a 265,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 252,2.

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