New York: ingrana la marcia Amazon

(Teleborsa) - Ottima performance per il colosso dell'e-commerce , che scambia in rialzo del 5,36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amazon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante delle vendite sul web rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Amazon classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 275,9 USD e primo supporto individuato a 269,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 281,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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