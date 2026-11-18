New York: risultato positivo per Amazon
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dell'e-commerce, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amazon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante delle vendite sul web. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amazon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 265,6 USD. Primo supporto a 260,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 257,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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