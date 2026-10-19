Blackstone, il fondo BETP V raccoglie 8,7 miliardi di dollari, oltre il 50% superiore al veicolo precedente

Al 30 giugno, BETP: IRR netto del 34% dal 1997

(Teleborsa) - Blackstone ha completato la raccolta finale di Blackstone Energy Transition Partners V (BETP V), pari a 8,7 miliardi di dollari, superando di oltre il 50% il veicolo precedente. Il fondo, che ha registrato una domanda superiore all'offerta disponibile, ha toccato il proprio hard cap, confermando il forte interesse degli investitori per la strategia.



Attraverso Blackstone Energy Transition Partners (BETP), insignito nel 2025 del riconoscimento di "Fund Manager of the Year – Equity" per il Nord America da IJ Investor, il gruppo punta a creare e sviluppare aziende energetiche di grandi dimensioni capaci di fornire energia più pulita, affidabile e accessibile, in risposta alla crescente domanda globale.



A testimonianza dell'efficacia del modello d'investimento, al 30 giugno gli investimenti di BETP nel settore della transizione energetica hanno generato un rendimento interno netto (IRR) del 34% dal 1997.



David Foley, Global Head di Blackstone Energy Transition Partners, ha dichiarato: "Riteniamo che vi sia un'opportunità generazionale per gli investitori esperti nella transizione energetica di offrire soluzioni alle sfide poste dalla crescente domanda di elettricità. Sostenendo management team eccezionali con capitale azionario flessibile e paziente per aumentare la capacità produttiva, reclutare e formare manodopera qualificata e costruire nuovi asset infrastrutturali energetici critici, BETP sta fornendo queste soluzioni e, nel farlo, sta portando queste aziende a crescere su larga scala, creando posti di lavoro e generando valore duraturo per i nostri investitori. Siamo profondamente grati per la fiducia dei nostri investitori e non vediamo l’ora di impiegare le risorse di BETP V in investimenti che favoriscano la transizione verso un futuro energetico più accessibile, affidabile e pulito."

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