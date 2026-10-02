Broadcom avvia raccolta di 60 miliardi di dollari per finanziare i chip di Anthropic

(Teleborsa) - Il consorzio bancario che affianca Broadcom a Wall Street sta iniziando a raccogliere 60 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti destinati ai chip per l'intelligenza artificiale, a beneficio di Anthropic e altre società; lo riferiscono persone informate sui fatti raggiunte da Bloomberg.



Le banche coinvolte nella massiccia operazione di debito si apprestano a inviare le lettere di sindacazione per una tranche di debito senior garantito di Classe A da 42 miliardi di dollari.



Blackstone è alla guida di una tranche di debito junior di Classe B da 18 miliardi di dollari, impegnando 9 miliardi provenienti da vari fondi e pianificando di collocare la quota restante presso altri investitori.



Il finanziamento, in fase di definizione da settimane, è seguito con grande attenzione dagli operatori di Wall Street e della Silicon Valley, alla ricerca di segnali che confermino l'interesse degli investitori a sostenere lo sviluppo dell'IA, nonostante le resistenze dell'opinione pubblica riguardo alla costruzione di data center. Broadcom punta a vendere maggiori quantità di chip e altre apparecchiature per data center, sfidando Nvidia , mentre aziende di IA come Anthropic necessitano di una capacità di calcolo sempre maggiore.



Ad agosto, ricorda Bloomberg, la stessa Nvidia aveva annunciato una partnership con sei dei principali nomi della finanza, tra cui Blackstone, per mobilitare oltre 500 miliardi di dollari a favore dell'IA.

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