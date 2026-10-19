Milano
17:35
49.086
-1,55%
Nasdaq
19:56
29.542
+1,21%
Dow Jones
19:56
52.011
+0,02%
Londra
17:35
10.765
-1,08%
Francoforte
17:35
25.320
-1,18%
Lunedì 19 Ottobre 2026, ore 20.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 88,42 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 88,42 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
19 ottobre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 88,42 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 88,69 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 76,06 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 74,13 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 71,88 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Argomenti trattati
Gas
(144)
·
Amsterdam
(35)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+0,86%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 76,71 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 76,24 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 88,38 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 76,56 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 74,05 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 76,64 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Guide
Profit warning: cos’è e perché può far crollare un titolo prima della trimestrale
Un’azienda può arrivare a una data fissata per la presentazione dei risultati con una parte significativa dell’andamento del periodo già nota al management.
leggi tutto