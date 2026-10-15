Milano 16:13
49.222 -1,07%
Nasdaq 16:13
29.600 -1,17%
Dow Jones 16:13
51.891 +0,52%
Londra 16:13
10.812 +0,81%
Francoforte 16:13
25.246 -0,21%

Natural Gas (Amsterdam) a 85,94 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 85,94 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 85,94 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```