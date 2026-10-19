Milano 11:52
49.149 -1,42%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:52
10.789 -0,85%
Francoforte 11:52
25.359 -1,03%

Natural Gas (Amsterdam) a 89,18 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 89,18 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 89,18 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```