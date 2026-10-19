Milano 11:53
49.158 -1,40%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:53
10.790 -0,85%
Francoforte 11:53
25.354 -1,05%

Oro: 4.175,46 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.175,46 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.175,46 dollari l'oncia (+0,24%) alle 08:30.
Condividi
```