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/ Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,90%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,90%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 23.968,99 punti
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Finanza
20 ottobre 2026 - 06.20
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Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,90%, archiviando la giornata a 23.968,99 punti.
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