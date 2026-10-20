Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,90%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 23.968,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,90%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,90%, archiviando la giornata a 23.968,99 punti.
Condividi
```